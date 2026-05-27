13. „Razigrane ulice“ u Leskovcu (VIDEO)

Trinaesta po redu manifestacija „Razigrane ulice“ održana je na centralnom gradskom trgu u Leskovcu, u organizaciji Predškolske ustanove „Vukica Mitrović“.

Centar grada danas je bio ispunjen osmesima, muzikom, igrom i šarenilom, jer je u programu učestvovalo blizu 1.500 mališana, uz podršku isto toliko roditelja, baka, deka i vaspitača. Svojim plesom i razigranošću najmlađi su još jednom pokazali koliko su zajedništvo, druženje i detinjstvo važni za svaku zajednicu.

„Razigrane ulice“ već trinaest godina predstavljaju jednu od najlepših manifestacija posvećenih deci, koja iznova potvrđuje da su dečji smeh, igra i bezbrižnost najlepša slika našeg grada, poručio je gradonačelnik dr sci. med. Goran Cvetanović.

„Kada vidimo ovoliko radosti, energije i talenta na jednom mestu, onda znamo da grad ide pravim putem. Jer grad nije samo infrastruktura, ulice i zgrade, grad su pre svega ljudi, a najveća vrednost svakog grada su upravo deca i mladi. Zato kontinuirano ulažemo u vrtiće, škole, sportske terene, igrališta, kulturu, obrazovanje i sve programe koji deci omogućavaju da rastu u zdravom, bezbednom i podsticajnom okruženju. Posebno me raduje što su nam se ove godine pridružili i mališani iz novog 12. vrtića „Vesela družina“, koji smo otvorili prošle godine, sa željom da našim najmlađima obezbedimo još bolje uslove za boravak, igru i odrastanje. Otvaranje vrtića nije važno samo za decu, već i za njihove roditelje, jer znamo koliko je svakoj porodici značajno da ima sigurno, kvalitetno i podsticajno mesto u kom će njihova deca provoditi vreme dok su oni na poslu. Najlepša potvrda da smo uradili pravu stvar jesu upravo dečji osmesi, graja i sreća koju danas vidimo na svakom koraku“, poručio je prvi čovek grada.

Pored mališana iz Predškolske ustanove „Vukica Mitrović“, u manifestaciji su učestvovala i deca iz privatnih vrtića „Agnes“, „Vil“, „Plavi čuperak“, „Zvezdica“, „Biberče“.

U muzičkom delu programa, nastupili su članovi juniorske uzrasne sekcije, Kulturno-umetničkog društva „Lemind“ iz Leskovca.