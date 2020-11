Zapažen nastup plivača Dubočice na maloj balkanskoj turneji

Plivači Dubočice imali su zapažene nastupe u proteklih tridesetak dana na maloj Balkanskoj turneji. Jedno od značajnijih učešća je miting u Burgasu, početkom novembra, na kojem Nina Stanisavljević i Uroš Živanović ponovo pomeraju granice srpskog plivanja i postavljaju još pet nacionalnih rekorda u velikom bazenu.

Nina je u kategoriji do 18 godina oborila rekorde u disciplinama 100 delfin i 50 leđno, dok je Uroš rušio rekorde na 50 i 100 prsno za dečake do 16 godina i na 200 prsno do 15 godina.

Prvo u nizu takmičenja održano je pre oko mesec dana u Varni (Bugarska), na kojem su medalje osvojili Nina Stanisavljević, Iva Obradović, Petar Stanisavljević i Viktor Dimitrijević. Sledi nadmetanje u Sofiji, gde Uroš Živanović ruši nacionalne rekorde na 50 i 100 m prsno za dečake do 15 godina, kao i štafeta Dubočice u sastavu Uroš Živanović , Viktor Dimitrijević, Đorđe Stanković i Darko Pavlović u disciplinama 4×50 slobodno i 4×50 mešovito, takođe do 15 godina.

Sledećeg vikenda u bugarskom gradu Burgasu, Petar Stanisavljević osvojio je dva zlata i jedno srebro, a nedelju dana kasnije u Skoplju dva zlata i dva srebra.

Ovog vikenda u Makedoniji, održan je međunarodni miting Skoplje Open, gde su plivači Dubočice osvojili 35 medalja, u malom bazenu. Na ovom mitingu Nina Stanisavljević je uspela da sruši još dva nacionalna rekorda Srbije za devojke do 18 godina, na 100 kraul i 50 leđno.