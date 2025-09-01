Sastanak gradonačelnika sa direktorima osnovnih i srednjih škola

Povodom početka nove školske godine, gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović održao je tradiconalni sastanak sa direktorima osnovnih i srednjih škola i predstavnicima drugih obrazovnih ustanova. On je u svom obraćanju predstavio investicije iz ove oblasti, koje su realizovane za vreme odgovornosti aktuelnog rukovodstva, dodavši da će lokalna samouprava i u narednom periodu nastaviti sa ulaganjima, kako bi zaposleni i učenici imali adekvatne uslove za rad.

Foto: Grad Leskovac

Između dva septembra, unapređeni su uslovi za boravak dece u Osnovnoj školi „Svetozar Marković“ nakon što su završeni radovi na saniranju behaton ploča i postavljanju toplotne podstanice. Značajna ulaganja nisu zaobišla ni Osnovnu školu „Vasa Pelagić“.

Kada je reč o Osnovnoj školi „Kosta Stamenković“ saniran je đački ženski toalet, a „Vožd Karađorđe“ dobila je novi plato. U školi „Milutin Smiljković“ u Vinarcu uređeni su podovi, dok je dvorište Osnovne škole „Desanka Maksimović“ u Grdelici dobilo novi izgled.

Ulagalo se i u objekte škola u Velikom Trnjanu, Strojkovcu, Manojlovcu, Velikoj Grabovnici, Predejanu, Nakrivnju, Priboju, Donjoj Jajini, kao i u srednje škole na području grada, poput Ekonomske, Gimnazije, Muzičke škole „Stanislav Binički“, Poljoprivredne. U toku su i završni radovi na izgradnji „Startap centra“.

Kada je reč o predškolskom obrazovanju, u tekućoj godini je za ovu oblast izdvojena suma od 783 miliona dinara. Za funkcionisanje Predškolske ustanove „Vukica Mitrović“ opredeljeno je 650 miliona dinara.

Takođe, završeni su radovi na energetskoj sanaciji vrtića “Snežana” u Grdelici, a izgrađen je i novi vrtić „Vesela družina“ kapaciteta 120 mesta, čije otvaranje se očekuje uskoro.

Nastavljeno je nagrađivanje mladih talenata, sufinansiranje nabavke udžbenika za osnovce, podrška učenicima srednjih škola iz socijalno ugroženih porodica, omogućen besplatni prevoz osnovcima, učenicima srednjih škola sa prosekom pet i prosvetnim radnicima, obezbeđeni rančevi za prvake.

Cvetanović je podsetio i da su rešeni problemi blokada Medicinske i Škole za osnovno i srednje obrazovanje „11. oktobar“ u Leskovcu.

Inače, prisutnima su se obratili direktori i predstavnici pojedinih osnovnih i srednjih škola. Ovom prilikom prikazan je i film o đacima prvacima.