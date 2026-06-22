Iz saobraćaja isključno 1.792 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i 75 zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije, tokom međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja, sprovedene zajedno sa ostalim članicama ROADPOL (mreža saobraćajnih policija Evrope), od 15. do 21. juna, isključili su iz saobraćaja 1.792 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i 75 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, saopštio je MUP.

Tokom sedam dana trajanja akcije kontrolisano je više od 66.500 vozača, a pored navedenih prekršaja otkriveno je još 17.369 drugih prekršaja.

Naglašavamo da je čak 269 vozača zadržano u službenim prostorijama jer su upravljali vozilom sa više od 1,20 promila alkohola u organizmu.

Imajući u vidu da predstoji period održavanja velikog broja muzičkih festivala, koncerata i drugih manifestacija na kojima se okuplja veliki broj građana, posebno mladih, Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve učesnike u saobraćaju da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivih supstanci.