6 prekršajnih prijava od 9. septembra do danas

U periodu od devetog septembra do današnjeg dana, Odeljenje komunalne milicije u Leskovcu je u saradnji sa Sanitarnom inspekcijom i Odeljenjem za inspekcijske poslove izvršilo kontrolu nad 42 ugostiteljska objekta, pri čemu je, zbog nepoštovanja mera propisanih od strane Gradskog štaba i Vlade Republike Srbije, podneto šest prekršajnih prijava.

U komunalnoj miliciji ističu da se u većini objekata poštuju mere donete od strane Gradskog štaba za vanredne situacije I Vlade Republike Srbije, a u cilju sprečavanja širenja i suzbijanja epidemije prouzrokovane virusom Kovid 19.

“Prilikom kontrole, u malom broju objekata primećeno je nepoštovanje propisanih mera, zbog čega je podneto šest prekršenih prijava. Kršenje mera se odnosi uglavnom na dozvoljen broj gostiju koji sede za istim stolom.”, istakao je Dejan Stanković, koordinator poslova Odeljenja komunalne milicije.

Dejan Stanković, koordinator poslova Odeljenja komunalne milicije

Odluka o pojačanoj kontroli ugostiteljskih objekata doneta je 4. septembra. Radno vreme ugostiteljskih objekata ograničeno je tako da objekti koji nemaju baštu i noćni klubovi neće raditi od 21 do 6 časova narednog dana. Što se tiče objekata koji imaju baštu, oni neće pružati ugostiteljske usluge u zatvorenom delu objekta od 21 sat do 6 časova, a u otvorenom delu od 1 do 6 časova narednog dana. Rastojanje između prisutnih lica mora biti najmanje 1, 5 metar, odnosno na svaka 4 metra kvadratna može biti prisutno jedno lice.