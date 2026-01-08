AB KOP: Ekipe na terenu, čišćenje više deonica na teritoriji Leskovca

Ekipe preduzeća AB KOP, koje je zaduženo za zimsko održavanje puteva na teritoriji Leskovca, angažovane su na raščišćavanju problematičnih deonica.

Među njima su put ka Jašunjskim manastirima, deonice ka Mrštanu, Bratmilovcu, Nomanici, Krajincu, zatim gradske saobraćajnice, a u toku dana jedna ekipa biće angažovana u severnom delu grada na Veternici, ka Brestovcu.

-Tokom noći je, na poziv MUP-a, jedna ekipa krenula u pravcu ka Sejanici, a u povratku će nastaviti sa raščišćavanjem ka selima Babičko, Smrdan, nakon čega će se vratiti u Sejanicu- kaže za Portal Tv Leskovac Dragan Momirović, šef zimske službe vlasotinačkog preduzeća AB KOP.

Tokom jučerašnjeg dana ekipe su bile u drugom stepenu angazovanja.

-Sve ulice prvog prioriteta smo prošli, nadvoznjake, mostove i kritične krivine, potom pravce Jajna – Gornja Jajna – Bunuški Čifluk -Gorina – Fabrika vode – Miroševce, takođe Stari grdelički put – Sejanica, Gornji i Donji Bunibrod – Gornji i Donji Guberevac – saopštavaju iz ovog preduzeća.