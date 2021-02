Agril folije protiv smrzavanja biljaka

Zbog niskih temperatura tokom dana i izrazito hladnih noći, stručnjaci iz Poljoprivredno savetodavne i stručne službe Leskovac savetuju primenu agrotekstilnih folija svim povrtarima, kako bi zaštitili useve od niskih temperatura i smrzavanja. Naročito osetljiva grupa povrća u ovom periodu su krompir i spanać.

Agril ili agrotekstilna folija koristi se za zaštitu biljaka od niskih temperatura i mrazeva bilo u zatvorenom ili na otvorenom prostoru. Deluje tako što zadržava vazduh i sprečava isparavanje vode, stvarajujći pogodnu mikroklimu za brži razvoj biljke.

U ovom periodu, kada tokom noći dolazi do pojave mrazeva, poželjno je zaštiti useve dodatnim dogrevanjem ili duplim folijama, s obzirom na to da na manje od 12 stepeni može doći do oštećenja zasada i zastoja u rastu biljke.



„Proizvođačima uvek savetujemo da stave neku potporu kako agril ne bi došao u direktnom kontaktu sa biljkom, jer u tom slučaju dolazi do oštećenja mladih listova biljaka“ navodi Jelena Stojiljković, savetodavac za ratarstvo i povrtarstvo PSSS Leskovac

Kada vremenske prilike budu povoljnije, savet prozvođačima je upotreba aminokiselina koje ublažavaju stres prouzrokovan mrazom.

Za dobar rast i razvoj biljke, prema rečima poljoprivrednih stručnjaka, važno je obavezno osvetljavanje zasada prilikom tmurnih dana.