„Agrosava“ na savetovanju u Leskovcu: Novi preparati za savremenu proizvodnju

Jedna od vodećih domaćih kompanija u oblasti proizvodnje sredstava za zaštitu bilja „Agrosava“ učestvovala je na tradicionalnom savetovanju za poljoprivrednike „Agrolider“, održanom u svečanoj sali restorana „Dionis“.

Agrosava posluje više od 35 godina i redovno učestvuje na najznačajnijim poljoprivrednim skupovima širom zemlje. Kako ističu predstavnici kompanije, u Leskovac rado dolaze jer imaju dugogodišnju i uspešnu saradnju sa lokalnim poljoprivrednicima.

Za posetioce savetovanja izdvojili su širok spektar svojih proizvoda, namenjenih unapređenju prinosa i zaštiti useva.

Poljoprivrednici se svake godine sve više interesuju za savremene preparate, a Agrosava je tu da im pruži proverena rešenja u skladu sa savremenim trendovima i potrebama proizvodnje.

„Kompanija Agrosava svake godine uvodi novine i ima nove proizvode u svom portfoliju. Ove godine su to zemljišni insekticidi, preparati Gestikal 001 i Gestikal 004, koji su efikasno rešenje za suzbijanje podzemnih štetočina u povrtarskoj i ratarskoj proizvodnji“, ističe za Tv Leskovac portal Nevena Džopalić, predstavnica kompanije.

Vrhunski stručnjaci ove kompanije svakodnevno rade na kontroli fizičko-hemijskih osobina pesticida, a ceo proces se odvija u skladu sa najvišim svetskim standardima.

Kvalitet i raznovrsnost asortimana predstavljaju glavnu prednost kompanije, kao i konstantno ulaganje u inovacije. Veliki broj nagrada i sertifikata potvrda su kontinuiteta u kvalitetu proizvoda.



“Mi nudimo pesticide koji prate poljoprivrednu proizvodnju od prve do poslednje faze uzgajanja, uvek imamo neke novine, nudimo razne kombinacije i ono što je najbitnije našim proizvođačima – tu smo uvek da izađemo na teren i da im pružimo podršku“, dodaje naša sagovornica.

Kompanija Agrosava proizvodnju pesticida pokrenula je 1996. godine. Danas u svom portfoliju ima više od 45 linija proizvoda i veliki broj zadovoljnih korisnika širom Srbije.