Akcija pojačane kontrole saobraćaja od 9. do 15. marta

U periodu od 09. do 15. marta ove godine, u 34 države članice organizacije ROADPOL, (Evropska mreža saobraćajnih policija) biće sprovedena međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja, usmerena na otkrivanje prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa i nepropisnog prevoženja dece u vozilu, saopštila je Policijska uprava Leskovac.

„Sigurnosni pojas predstavlja jednu od najefikasnijih mera zaštite u slučaju saobraćajne nezgode, a nekorišćenje pojasa i dalje odnosi više od 100 života godišnje u Srbiji.

Podsećamo da je neprilagođena brzina i dalje jedan od najčešćih uzroka najtežih saobraćajnih nezgoda, zbog čega je poštovanje ograničenja od izuzetnog značaja za bezbednost svih učesnika u saobraća

Apelujemo na sve vozače da prilagode brzinu uslovima na putu, vremenskim prilikama i gustini saobraćaja, jer samo odgovornom i svesnom vožnjom možemo sačuvati ljudske živote.

Iz Policijske uprave Leskovac želimo svima bezbedno učešće u saobraćaju“, ističe se u saopštenju.

Inače, tokom prethodnog dana na putevima na području Policijske uprave Leskovac nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda.