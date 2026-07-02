Akcija policije u Leskovcu: Uhapšen zbog sumnje na nedozvoljeno držanje oružja i eksploziva

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, u saradnji sa Policijskom upravom u Leskovcu, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu, uhapsili su S. M. (1958) iz Leskovca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, saopštio je MUP.

Pretresom stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi policija je pronašla 1.255 metaka različitog kalibra, dve mine za minobacač, oko 250 grama materije za koju se sumnja da je eksploziv, oko 320 centimetara sporogorećeg štapina, kao i okvir za automatsku pušku.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu.