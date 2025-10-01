Akcija sadnje održana u OŠ „Svetozar Marković“

Akcijom sadnje tri javora i dve lipe u Osnovnoj školi „Svetozar Marković“ Javno preduzeće „Srbijašume“, odnosno šumsko gazdinstvo u Leskovcu, obeležilo je svoj dan. Ukupno pet sadnica ovih listopadnih drveća, posadili su učenici u dvorištu ove vasptino-obrazovne ustanove.

Mališani koji pohađaju Osnovnu školu „Svetozar Marković“, uz pomoć neophodnog alata, zasadili tri javora i dve lipe. Na taj način, oni su dali doprinos u očuvanju životne sredine, ulepšali izgled dvorišta i ukazali na važnost očuvanja šuma. U ovoj akciji, pored predstavnika šumskog gazdinstva u Leskovcu, pomogli su i nastavnici.

Na teritoriji Jablaničkog okruga, u toku jedne godine, vrši se akcija pošumljavanja na površini od 10 do 15 hektara, kažu nadležni šumskog gazdinstva.

Inače, akcija pošumljavanja održana je i u Lipovici, gde je na površini od 5 hekatara zasađen Crni bor.