Aktivnošću „Dečije Eko patrole“ počeli „Dani Vukice Mitrović“ u Leskovcu

Nizom aktivnosti, u okviru manifestacije „Dani Vukice Mitrović“, ove nedelje se obeležava 80 godina postojanja i rada ove predškolske ustanove. Prvog dana programa organizovane su aktivnosti pod nazivom „Dečije Eko patrole“, u kojima su učešće uzeli mališani koji pohađaju vrtiće „1001 radost“ i „Lane“. Cilj je edukacija najmlađih o važnosti očuvanja životne sredine kroz praktične aktivnosti.

Pedesetak mališana starije, najstarije i srednje vaspitne grupe vrtića „1001 radost“, zajedno sa roditeljima i vaspitačima, uzelo je učešće u aktivnostima. Organizovano je uređenje parka i farbanje mobilijara, a učesnicima je podeljeno seme biljaka za sadnju u sopstvenom okruženju.

U okviru obeležavanja, u više objekata, organizovane su ekološke predstave i sadnja cveća i sadnica, a eko patrole su obilazile lokalnu zajednicu i delile edukativne flajere.

Manifestacija se nastavlja i sutra, u 10 časova, kada će u vrtiću „Kolibri“ biti održana vežba evakuacije u slučaju požara. U sredu na Gradskom trgu biće organizovane tradicionalne „Razigrane ulice“ za sve vrtiće, dok je četvrtak rezervisan za program „Tranzicija dece iz vrtića u školsku zajednicu“, koji će se realizovati u vrtićima „Vesela družina“ i „Cvrčak“, uz učešće učitelja, vaspitača i stručnih saradnika. Obeležavanje jubileja završava se u petak, 29. maja, Svečanom akademijom u Narodnom pozorištu.