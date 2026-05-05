Aleksandar Marjanović na čelu Udruženja penzionera grada Leskovca

Aleksandar Marjanović, profesor ruskog jezika u penziji, novi je vršilac dužnosti predsednika Udruženja penzionera grada Leskovca. Inače, Marjanović je član ovog udruženja jedanaest godina, a od marta prošle godine vršio je i funkciju potpredsednika.

Prema rečima Marjanovića, nova funkcija donosi veću odgovornost prema članovima ovog udruženja. Planiranje novih aktivnosti i druženja, ali i pružanje pomoći penzionerima sa najnižim primanjima na više načina ostaju prioriteti.

Ovo udruženje pokriva 108 mesnih odbora u 144 naseljena mesta i jedno je od najvećih u Srbjii, navodi Marjanović.