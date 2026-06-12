Ambasador Holandije u poseti Leskovcu

Gradonačelnik Leskovca dr sci. med. Goran Cvetanović ugostio je danas ambasadora Kraljevine Holandije u Republici Srbiji Martijna Elgersmu.

Na radnom sastanku razgovarano je o dosadašnjoj saradnji, razvojnim potencijalima i mogućnostima za njeno dalje unapređenje, sa posebnim akcentom na ORIO projekat, jednog od najznačajnijih infrastrukturnih i ekoloških poduhvata koji se realizuje na teritoriji Leskovca, saopšteno je iz Kabineta gradonačelnika.

Nakon sastanka, delegacija je obišla izgrađenu kanalizacionu mrežu u Bogojevcu, Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i uređeno korito reke Veternice u tom mestu, gde su predstavljeni rezultati dosadašnjih ulaganja u oblast zaštite životne sredine i komunalne infrastrukture.

Tom prilikom sumirani su dosadašnji rezultati ORIO projekta, koji obuhvata izgradnju i dogradnju kanalizacione mreže u 16 naseljenih mesta. Od planiranih 78,2 kilometra do sada je izvedeno 77 kilometara, odnosno 98 odsto radova. Investicija se realizuje se uz podršku Kraljevine Holandije – 7,7 miliona evra i Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije – 10 miliona evra.

Ocenjeno je da će završetak ovog poduhvata značajno doprineti unapređenju uslova života građana, očuvanju prirodnih resursa i daljem razvoju komunalnog sistema.

Delegacija je obišla i korito reke Veternice, gde je nedavno izvedeno čišćenje i uređenje vodotoka u dužini od oko 1 kilometra. Radove je finansiralo JVP „Srbijavode“ sa 13,3 miliona dinara bez PDV-a, u cilju povećanja propusne moći korita i smanjenja rizika od izlivanja prilikom nailaska velikih voda.

Radnom sastanku i terenskoj poseti prisustvovale su i direktorka JKP „Vodovod“ Leskovac Maja Milošević-Milojić i zamenica direktorke Jedinice za implementaciju ORIO projekta Sanela Stanković.