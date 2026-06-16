Ambasador Turske boravio u Leskovcu

Ambasador Republike Turske u Republici Srbiji, Ilhan Sajgili (İlhan Saygılı), sastao se sa gradonačelnikom Leskovca dr sci. med. Goranom Cvetanovićem. Tema razgovora bili su dalje unapređenje bilateralnih odnosa, jačanje ekonomske saradnje i mogućnosti za nove investicije na području grada Leskovca.

Tokom srdačnog i konstruktivnog razgovora istaknuto je da su odnosi Srbije i Turske na visokom nivou, što potvrđuju brojne investicije turskih kompanija širom zemlje, među kojima značajno mesto zauzima i kompanija Erenli, koja posluje u Zelenoj zoni u Leskovcu.

Ova turska kompanija otvorena krajem 2023. godine, bavi se proizvodnjom sistema za automobilsku industriju i predstavlja jednu od značajnijih stranih investicija u gradu. Proizvodni kompleks prostire se na 7 hektara, a vrednost investicije premašuje 16 miliona evra. Fabrika zapošljava više stotina radnika iz Leskovca i okoline, čime značajno doprinosi smanjenju nezaposlenosti, jačanju lokalne privrede i podizanju životnog standarda građana.

Pored uspešne proizvodne investicije kompanije Erenli, turski kapital je nastavio da jača svoje prisustvo u Leskovcu i u oblasti trgovine. Polovinom marta ove godine u tržnom centru „Lesko park“ otvoren je maloprodajni objekat turskog brenda „Fula Moda“, koji se prostire na 1.650 kvadratnih metara i zapošljava oko 50 radnika. Otvaranje ovog objekta predstavlja još jednu potvrdu poverenja turskih kompanija u privredni potencijal Leskovca i doprinosi obogaćivanju trgovinske ponude grada.

Značajno je istaći da je tržni centar „Lesko park“, u kojem je ovaj brend otvorio svoj prodajni prostor, otvoren prošlog leta kao jedna od najvećih investicija u sektoru trgovine u južnoj Srbiji. Centar se prostire na 12.500 kvadratnih metara, a u njegovu izgradnju uloženo je oko 15 miliona evra. Gradonačelnik Cvetanović i ambasador Sajgili ocenili su da je prisustvo turskih investitora u Leskovcu dokaz međusobnog poverenja i dobrih odnosa dve zemlje, kao i da postoji prostor za dalje širenje saradnje u oblasti privrede, investicija i razvoja lokalne zajednice.