Ana Brnabić na narodnom skupu u Stajkovcu kod Vlasotinca

Ana Brnabić, potpredsednica Srpske napredne stranke, večeras prisustvuje narodnom skupu u Stajkovcu.

Skupu prisustvuju i lider vlasotinačkih naprednjaka Vladimir Kocić, kao i predsednik opštine Bratislav Petrović, gradonačelnik Leskovca i predsednik GrO SNS-a Leskovac Goran Cvetanović, načelnik Jablaničkog okruga Miloš Ćirić, Dragan Stevanović, koordinator SNS-a za jug Srbije.

Skupu prisustvuju meštani Stajkovca i okolnih mesta, članovi i simpatizeri Srpske napredne stranke, organizatora ovog okupljanja.

Brnabić je pozvala građane da na predstojećim izborima zaokruže listu „ALEKSANDAR VUĆIĆ – UJEDINJENA SRBIJA“.