Ana Đorđević, đak generacije u Muzičkoj i OŠ „Vasa Pelagić“, ustupila drugarici bicikl – poklon Grada Leskovca

Za sve male maturante večeras je u hali „Partizan“ održana žurka, kao poklon Grada Leskovca svršenim maturantima. Tradicionalno, kao i ranijih godina, đaci generacije dobili su bicikle, koje im je uručio gradonačelnik Goran Cvetanović.

Anja Đorđević iz Leskovca proglašena je za đaka generacije u dvema vaspitno-obrazovnim ustanovama – Osnovnoj školi „Vasa Pelagić“ i u Muzičkoj školi „Stanislav Binički“, te je odlučila da svoj bicikl pokloni drugarici.

Na predlog gradonačelnika, Anja će se ove godine naći među kandidatima za Oktobarsku nagradu, najviše priznanje koje se na Dan grada dodeljuje zaslužnim pojedincima, institucijama i organizacijama, najavio je prvi čovek grada na Veternici.

Bicikle su dobili đaci generacije 24 škole, što je jedan od podsticaja lokalne samouprave za najuspešnije mlade.

Mali maturanti zabavili su se večeras uz DJ-a i uživo nastup Viva benda.