Anđela Jovanović – nova članica Gradskog veća

Žarko Bogatinović razrešen je sa funkcije člana Gradskog veća, a na predlog gradonačelnika Gorana Cvetanovića izabrana je Anđela Jovanović, koja će biti zadužena za oblast ekologije i zaštite životne sredine.

Anđela Jovanović završila je osnovne akademske studije socijalne politike i socijalnog rada na Filozofskom fakultetu u Nišu, sa prosečnom ocenom 9,33, nakon čega je upisala master studije na istoj visokoškolskoj ustanovi.

Tokom školovanja bila je uključena u volonterske i humanitarne aktivnosti, posebno u oblasti socijalne zaštite. Višestruki je dobitnik nagrade za mlade talente Grada Leskovca, kao i državne stipendije.

„Član je Tima za zaštitu mentalnog zdravlja u Leskovcu, bila je angažovana kao moderator na Međunarodnom festivalu prava i socijalne zaštite, na taj način stičući iskustva kada je u pitanju javni nastup, organizacija, ali i vođenje određenih događaja. Nakon završenih osnovnih akademskih studija počela je da obavlja stručnu praksu u Centru za socijalni rad, u trajanju od godinu dana, a zatim je zasnovala radni odnos u toj instituciji. Zbog činjenice da je odgovorna u realizaciji zadatih poslova, dosledna u sprovođenju brojnih aktivnosti i da predstavlja pravi primer mlade osobe koja želi da radi, da gradi svoj profesionalni put u svom rodnom gradu, smatram da je potrebno pružiti joj šansu za dalje razvijanje… Za razliku od mnogih koji su Fond za mlade talente ugasili, pa smo mi opet formirali, ne pružamo teoretsku podršku, nego apsolutnu podršku mladima„, poručio je prilikom obrazlaganja predloga Goran Cvetanović, gradonačelnik Leskovca.