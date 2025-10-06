Apel JKP Komunalac u Vlasotincu: Neohlađeni pepeo ne bacati u kontejnere

Na početku nove grejne sezone JKP Komunalac ponavlja stari apel – ne bacati pepeo iz kofa direktno u kontejner, nego ga ostaviti da se ohladi, odložiti u plastične kese, a onda u kontejner.

-Proteklog vikenda, od neohlađenog pepela, stradala je još jedna vreća iz podzemnog kontejnera. Molimo sugrađane da poštuju pravila odlaganja pepela jer u suprotnom može doći do paljenja kontejnera i kamiona – podseća direktor JKP Komunalac Zoran Jović. U tom slučaju i vozila budu van funkcije duže vremena, kažu u ovom preduzeću.