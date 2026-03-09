Apel motociklistima da budu oprezni u saobraćaju

Tokom prethodne nedelje na putevima na području Policijske uprave Leskovac registrovano je 6 saobraćajnih nezgoda, u kojima je poginulo jedno, a povređena 4 lica, saopštila je Policijska uprava u Leskovcu.

Poštovani učesnici u saobraćaju, sa dolaskom lepšeg vremena na putevima se očekuje veći broj motocikala i mopeda. Podsećamo vozače dvotočkaša da je bezbednost u saobraćaju na prvom mestu.

Poštujte saobraćajne propise, prilagodite brzinu uslovima na putu i vodite računa o drugim učesnicima u saobraćaju. Posebno naglašavamo značaj nošenja zaštitne kacige, koja može spasiti živote i značajno smanjiti posledice saobraćajnih nezgoda.



Takođe, važno je da motociklisti koriste zaštitnu opremu i budu vidljivi na putu. Apelujemo na motocikliste da voze oprezno, bez naglih i rizičnih manevra, kao i da brzinu kretanja uvek usklade sa ograničenjima i stanjem na kolovozu, dodaje se u saopštenju.



Bezbednost u saobraćaju je zajednička odgovornost svih nas. Vozite oprezno i čuvajte svoj život i živote drugih učesnika u saobraćaju.

Iz Policijske uprave Leskovac želimo svima bezbedno učešće u saobraćaju.