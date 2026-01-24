Apel nadležnima da pomognu Miodragu Saviću iz Lipovice kod Lebana

Šezdesetpetogodišnji Miodrag Savić već mesecima živi u kući bez vrata, grejanja i osnovnih uslova za život. O Miodragu se, kako prenosi portal Info centar jug, do pre dva meseca brinuo njegov rođeni brat, koji je u međuvremenu preminuo, te mu sada meštani povremeno donose hranu.

Na društvenim mrežama kruže snimci i fotografije na kojima se jasno vidi da Miodrag živi u nehumanim uslovima.

Fotografije je postavila Suzana Spasić, koja živi u Grčkoj, a trenutno boravi u rodnoj Lipovici.

Kako se ističe, meštani su o ovom slučaju već obavestili Centar za socijalni rad u Lebanu. Rešenja još uvek nema, te se upućuje apel nadležnima da se pronađe rešenje i pomogne Miodragu.

Inače, jedina ustanova u Srbiji za institucionalno zbrinjavanje osoba sa oštećenjem vida jeste Dom za zbrinjavanje u Pančevu.