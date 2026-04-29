Apel „Srbijašume“ uoči prvomajskih praznika

Za vreme predstojećih prvomajskih praznika, veliki broj građana boravi u prirodi, zbog čega se povećava rizik od pojave šumskih požara, koji su u više od 95% slučajeva izazvani ljudskom nepažnjom.
S tim u vezi, PD „Srbijašume“ d.o.o. pojačalo je kontrolu sprovođenja preventivnih mera zaštite šuma od požara i apeluje na građane da:
– ne lože vatru u blizini šuma i u šumama
– ne bacaju opuške i lako zapaljive materijale
– ne ostavljaju neugašenu vatru nakon boravka u prirodi
– otpad odlažu u kante i kese, a ne u prirodu
– ne pale korov, biljni i drugi materijal na poljoprivrednim površinama, voćnjacima i u blizini šuma.
„Čuvajmo pluća Srbije!“, poručuju iz „Srbijašume“