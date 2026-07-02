Asfaltira se put od Donjeg Sinkovca do Gornjeg Trnjana

U toku su radovi na asfaltiranju puta koji povezuje Donje i Gornje Sinkovce, kao i kraka ka Gornjem Trnjanu, čime će biti rešen višedecenijski problem meštana ovog dela grada.

Ukupna dužina deonice koja se asfaltira iznosi 3.920 metara, od čega se 3.120 metara odnosi na put Donje Sinkovce-Gornje Sinkovce, a 800 metara na krak prema Gornjem Trnjanu.

Završetkom istih biće omogućeno bezbednije i brže kretanje stanovnika Gornjeg i Donjeg Sinkovca, Gornjeg Trnjana, Vlasa, Togočevca i drugih okolnih mesta, koji će do grada moći da stižu i Hisarskim putem i da se neposredno povežu sa državnim putem IB reda broj 39 Leskovac-Lebane.

Osim što će značajno unaprediti uslove za svakodnevno funkcionisanje meštana, nova saobraćajnica doprineće i međusobnoj povezanosti ovih sela, većoj bezbednosti svih učesnika u saobraćaju i lakšem pristupu gradu.

Investitor radova je JP „Putevi Srbije“, a izvođač „Srbijaautoput“ d.o.o. Beograd.

Vrednost je 138.430.081 dinar.