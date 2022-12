Asfaltiran prostor kod autobuske stanice u Vlasotincu

A u Vlasotincu je danas asfaltirano 1.300 metara kvadratnih prostora oko glavne autobuske stanice. Ovi radovi izvedeni su na osnovu trogodišnjeg ugovora koji je lokalna samouprava potpisala sa preduzećem AB Kop za asfaltiranje 11 ulica.

Načelnik Opštinske uprave Marjan Stanković podsetio je da se nakon Njegoševe i ulice Dimitrija Stojanovića, koje su urađene ove godine, nastavlja sa ispunjavanjem obećanja datih građanima.

„Evo danas asfaltiramo prostor oko autobuske stanice, a iduće nedelje ili do kraja godine, ako vremenski uslovi to dozvole, asfaltiraćemo ulicu Mihajla Pupina i put do groblja u selu Kukavica – rekao je Marjan Stanković, načelnik Opštinske uprave Vlasotince.

Današnje radove, vredne milion i po dinara, izvelo je preduzeće AB Kop.