Asfaltiranje drugog dela Slogine ulice u Leskovcu

Danas je urađen drugi sloj asfalta u drugom kraku Slogine ulice u naselju kod Stare stočne pijace. Istovremeno se asfaltira i deo Sijarinske ulice tako da se radi o ukupnoj dužini od 702 metra, u vrednosti od 28.5 miliona dinara.

Radove je sa saradnicima obišao gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović. Izvođač radova je „AB KOP“ iz Vlasotinca.

Slogina ulica je izgrađena kao potpuno nova, najpre rušenjem postojećih površina, koje su bile od kamneog agregata, rekao je direktor Javnog preduzeća „Urbanizam i izgradnja“ Novica Nikolić.

Kako je naglasio, kada bude završena celokupna tehnička dokumentacija, biće izvedeni radovi i u obližnjoj Sijarinskoj ulici u dužini od još oko 80 metara.

Moderne saobraćajnice sa uređenim trotoarskim površinama, biciklističkim stazama, postale su stvarnost u našem gradu, ocenio je gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović. Kako je rekao, samo u ovoj godini rekonstruisano je nekoliko ulica.

Prvi čovek grada rekao je i da se pored jednog dela Slogine ulice radi na još saobraćajnica.

On se osvrnuo i na komentare nekih političara da asfaltna masa nije adekvatna. Kako je rečeno, na svakom gradilištu, tako i na ovom vrši se kontrola kvaliteta asflatne mešavine i izvođenja radova, kao i za sve sirovine koje su korišćene. Postoje atesti koje je izvođač radova uredno dostavio.

Gradonačelnik Cvetanović je podsetio da se uskoro očekuje otvaranje novog vrtića u ovom naselju, koje je, prema njegovoj oceni, postalo jedno od najmodernijih u gradu.

Kako je rekao potrebe građana su uvek na prvom mestu, kao i poboljšanje njihovog života.