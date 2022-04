Asfaltirano 1,6 kilometara puta ka Vučju

Sa početkom građevinske sezone, nastavljeni su i radovi na rekonstrukciji državnog puta ka Vučju koji su započeti krajem prošle godine. Kamena kocka skinuta je sa površine od 8.000 kvadranih metara, odnosno u dužini od 1,6 kilometara, a u toku dana završeno je i asfaltiranje ove deonice.

Ono što dalje sledi su radovi na demontaži kamene kocke na preostalom delu puta do Strojkovca. Namera izvođača je da svakog meseca oko dva kilometra puta bude pripremljeno za asfaltiranje, kako bi kompletni radovi bili završeni na leto. Druga faza, za koju je pripremljena projektno-tehnička dokumentacija, i za koju je u toku procedura dobijanja dozvole za rad, podrazumeva postavljanje trotoarskih i biciklističkih površina na rekonstruisanoj deonici, kao i sanaciju puta od Strojkovca do Vučja. S aspekta bezbednost značajno je i to što će kolovoz biti proširen sa 5 na 6 metara.

Ovom prilikom još jednom je naglašena dobra saradnja sa investitorom – Javnim preduzećem „Putevi Srbije“, čijim sredstvima je finansirana još i rekonstrukcija pravaca ka Vlasotincu, dela kolovoza ka Brestovcu, potom ka Lebanu i Bulevar Nikole Pašića.

Podsetimo, vrednost radova na rekonstrukciji puta od Hemijsko-tehnološke škole do Strojkovca je 282 miliona dinara. Izvođač je preduzeće Trejs Srbija.