Atletski klub „Vlasotince“ nastavlja da stvara državne prvake

Atletski klub „Vlasotince“ nastavlja sa uspešnim radom u mlađim kategorijama, što potvrđuju i najnoviji rezultati sa domaćih i regionalnih takmičenja. Dobri nastupi nove generacije takmičara ponovo su u prvi plan stavili rad ovog kluba, koji već duže od tri decenije okuplja i sportski usmerava decu i mlade iz ovog kraja.

Među zapaženijim rezultatima u poslednje vreme izdvaja se nastup na takmičenju Balkan Kids Athletics Games u Ćupriji. Mladi Andrej Lepojević, koji trenira tek nešto više od mesec dana, osvojio je zlatnu medalju u trci na 60 metara za starije pionire, sa rezultatom od 7,39 sekundi, postavivši novi lični rekord. Prethodno je i u disciplini na 100 metara ostvario trenutno najbolje vreme u zemlji u svom uzrastu za ovu sezonu. Ovaj rezultat prate i uspesi ostalih članova kluba. Kristina Milenković i Bogdan Ilić osvojili su titule državnih prvaka za starije pionire u skoku udalj, dok je Salvador Milenković u istoj disciplini ostvario zapažen plasman na republičkom takmičenju. Pored njih, Una Gligorijević i Danka Ljubenović su osvojile medalje na državnom prvenstvu, dok se Nikolina Filipović okitila odličjem na Školskoj olimpijadi. Iza ovih rezultata stoji kontinuiran rad na terenu, ali i važna saradnja između stručnog štaba i roditelja van njega.

PODRŠKA PORODICE I POVERENJE U STRUČNI RAD KAO KLJUČ USPEHA

Da bi jedno dete razvilo svoj sportski potencijal i redovno dolazio na treninge, neophodno je podsticajno porodično okruženje. Treneri ističu da bez roditelja koji prepoznaju značaj sporta i pružaju podršku, rad na terenu ne bi bio potpun.

Mnogo je bitno, deca treba da imaju svu podršku od roditelja vezano za sport, jer je sport mnogo bitan za razvoj dece i za komunikaciju, za saradnju i za sve. Za njihovo izrastanje kroz život. A roditeljima – da puste svoju decu da dođu da se bave bilo kojim sportom. Atletika je, kao što i svi znamo, kraljica sportova i pojedinačni je sport, nije kolektivan, tako da treba da se bave sportom, bilo kojim – kaže za Portal TV Leskovac Ankica Jović, trener Atletskog kluba „Vlasotince“

Na njene reči nadovezuje se i trener Predrag Filipović, koji podseća da je na samom početku najvažnije skloniti teret rezultata sa dečijih ramena kako bi se deca najpre zainteresovala za sport.

Posebno bih se obratio roditeljima – da roditelji treba da puste decu, da imaju poverenje u trenere i da ne stvaraju pritisak deci za neki rezultat, da ih jednostavno puste daprvo zavole sport kroz igru. A kasnije, naravno, sve dođe na svoje. I da, kažem, imamo poverenje u trenere, i da i treneri, naravno, prate razvoj, da ne budu suviše ambiciozni po pitanju rezultata, nego da jednostavno decu isprate na pravi način. I da im sport učine pristupačnim – prvo da zavole, da sport bude njima stvar koja će da ih motiviše, da ih zadovoljava, a posle dolazi i veće takmičenje i sve kako to ide. – ističe Filipović.

Upravo ovakav pristup, u kojem se akcenat stavlja na pravilan razvoj, predstavlja osnovu po kojoj stručni štab ovog kluba godinama unazad radi sa novim članovima.

KAKO SE PREPOZNAJE POTENCIJAL I GRADI SPORTSKI PUT

Stvaranje uspešnog sportiste je postepeni proces koji zahteva stručno vođenje i pažljivo doziranje treninga u skladu sa uzrastom.

Najbitnije je ispratiti decu kroz njihov razvoj, znači ne forsirati sa treninzima, nego pratiti njihovu perodizaciju, njihovo izrastanje, prepoznati njihov talenat kroz neki, da kažem, prirodni potencijal. A kasnije, ko želi da se bavi ozbiljnije, tu su i jači treninzi i veća kontrola svega toga. – objašnjava Filipović.

On ističe da put od prvog dolaska na stadion do državnog prvenstva vodi preko manjih, regionalnih takmičenja na kojima deca stiču neophodno iskustvo.

Deca kada dođu prvi put na trening, oni ne idu na ta velika takmičenja. Prvo zato što nisu ni spremni, a drugo i ne mogu da se kvalifikuju za državno prvenstvo, nego idu postepeno. Imamo ta takmičenja koja su, da kažemo, tipa regionalnog, neka manja i onda rastu kroz ta takmičenja, osvajaju medalje, motivišu se. Ali put do državne medanje je jako kompleksan i tu je potrebno vreme – dve, tri godine, četiri, sve zavisi od toga ko je u kom uzrastu. – dodaje naš sagovornik.

TRADICIJA DUGA TRI DECENIJE I KONTINUITET NA SPORTSKOJ MAPI

Atletski klub „Vlasotince“ uspešno radi od svog osnivanja, 27. juna 1994. godine. Tokom tri decenije postojanja, članovi ovog kluba predstavljali su Vlasotince na svim nivoima takmičenja.

Atletski klub „Vlasotince“ postoji 32 godine i za sve ove godine koliko postoji možemo s ponosom da kažemo da su naši takmičari učestvovali na svim takmičenjima koje savremeni svet poznaje: Olimpijskim igrama, svetskim, evropskim prvenstvima u mlađim i starijim kategorijama. Državni rekorderi, neki još uvek aktuelni, tako da smo mi ponosni na sve te rezultate. I eto, ako mogu nešto i neskromno da kažem, važimo za jedan od najuspešnijih, ne atletskih, nego sportskih kolektiva, ne samo u Jablaničkom regionu nego i u ovom delu Srbije – navodi trener Filipović.

Klub danas broji oko 50 aktivnih članova svih uzrasta, čineći stabilan kolektiv koji se već priprema za naredne sportske izazove.

PLANOVI ZA NAREDNI PERIOD

Iako su letnji meseci period kada mnogi odmaraju, u Vlasotincu se treninzi odvijaju redovno. Pred mladim sportistima je završetak letnje i priprema za narednu takmičarsku sezonu.

Za sada imamojoš par takmičenja, onda ide zimska sezona. Znači trenira se vredno, radno, deca su uporna, rade i nadamo se da ćemo imati rezultate. – zaključuje na kraju razgovora za naš portal trenerka Jović.

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