Atraktivan program pod nazivom ’’Bindžuj!’’, stiže na 17. LIFFE

Leskovački internacionalni festival filmske režije donosi po dve epizode serija koje će obeležiti predstojeću jesen i koje publika s nestrpljenjem očekuje.

Bojan Vuletić, reditelj, scenarista i selektor programa ’’Bindžuj’’, odabrao je serije: ’’Sablja’’ u režiji Vladimira Tagića i Gorana Stankovića u produkciji RTS-a i This and That Production, ’’Bijeli put’’ u režiji Tomislava Rukavine u produkciji HRT-a i Maxima filma, ’’Nobelovac’’ u režiji Tihomira Stanića u produkciji RTS-a i Tihomir Stanić Production i ’’Crna svadba’’ u režiji Nemanje Ćeranića u produkciji Firefly i Telekom Srbija.

’’Na ovogodišnjem Festivalu filmske režije u Leskovcu program “Bindžuj!” ekskluzivno premijerno predstavlja četiri regionalne televizijske serije koje su svojim kvalitetom, originalnošću i nagradama na međunarodnim festivalima već skrenule pažnju i pre početka zvaničnog emitovanja na televiziji odnosno platformama. Dobitnik nagrade na Canneseries – serija “Sablja”, kreatora Vladimira Tagića i Gorana Stankovića, donosi uzbudljivu ekranizaciju tragičnog događaja iz 2003. godine i ubistva premijera Srbije Zorana Điniđića i policijske akcije “Sablja“ koja je potom pokrenuta. Hrvatska serija “Bijeli put” kreatora Emira Imamovića priča priču o spektakularnoj akciji hapšenja nekadašnjeg člana međunarodnog narko-kartela. Međutim, njegovom privođenju prethodi ubistvo policijskog načelnika. Serija “Nobelovac”, koju kreiraju Tihomir Stanić, Ivan Velisavljević i Vladimir Roganović, prati život književnika Ive Andrića tokom nekoliko meseci, u jesen i zimu 1961. godine, od trenutka kada je saznao da je dobio Nobelovu nagradu. Nastavak serije “Crna svadba” scenariste Aleksandra Radivojevića i reditelja Nemanje Ćipranića prati nove avanture inspektora tajne službe Petra Ćirića koji istražuje seriju bizarnih samoubistava tinejdžera, povezanih s misterioznim i zlokobnim kultom “Crna ruža”.

Danas, svaki relevantan filmski festival ima program posvećen TV serijama. Serije su se svojim kvalitetom i originalnošću približile filmu i postaju roll model i po pitanju i sadržaja i forme. Stoga kavalitetne domaće serije zavređuju posebno mesto i na festivalu filmske režije. Ovogodišnji program „Bindžuj!“ donosi tri nove originalne TV serije i jednu koja je doživela drugu sezonu.

Cilj premijernog prikazivanja je pre svega promocija novih, kvalitetnih naslova, kao i novih sezona serija koje imaju već svoju publiku. Potencijalni strani i domaći distributeri zainteresovani za ovaj format će imati priliku da vide nove naslove koji svojom aktuelnošću, inovativnošću i atraktivnošću mogu biti zanimljivi ne samo televizijskim gledaocima, već i korisnicima streaming platformi. Pored toga publika koja već prati određene kvalitetne naslove, a koji dobijaju svoje nastavke u novim sezonama – moći će da uživa u novim epizodama. Stoga je program „Bindžuj!“ namenjen svima – kako filmskim profesionalcima tako i znatiželjnoj publici.

Leskovački internacionalni festival filmske režije – LIFFE osnovao je Leskovački kulturni centar 2008. godine u cilju promocije i afirmacije filmske režije i ostvarenja iz zemlje i regiona. Tokom šesnaest godina, Festival je ugostio više od 100 najpoznatijih reditelja različitih generacija, kao i veliki broj glumaca iz Srbije i regiona. LIFFE se održava uz podršku Grada Leskovca, Ministarstva kulture Republike Srbije, Filmskog centra Srbije i partnera.

17. LIFFE biće održan od 25. do 30. septembra 2024.godine.