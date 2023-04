“Barikade slavlja” na Rupskoj reci

Ministarstvo građеvinarstva, saobraćaja i infrastrukturе je u utorak, 18. aprila, saopštilo je da je poništilo građevinsku dozvolu izdatu investitoru „Water Green Energy“, za izgradnju mini hidroelektrane „Besko“ na Rupskoj reci u selu Dadince.

Ovu vest meštani ovog kraja primili su nakon više od šest meseci pravne i aktivističke borbe, kao i 130 dana i noći na barikadama kako bi sačuvali reku.

Predsednik Mesne zajednice Goran Stoiljković navodi da su ljudi i sinoć bili na barikadama koje su sada, kako kaže, promenile smisao. Naime on ističe da one nisu više barikade odbrane već slavlja. Međutim, objašnjava da su o poništenju građevinske dozvole saznali iz medija, i da očekuju da ih nadležni i zvanično obaveste o ovoj odluci.

Iz Organizacije za političku ekologiju Polekol i inicijative Pravo na vodu navode da bi planirana mini hidroelektrana bila treća na Rupskoj reci. Njenom izgradnjom bi skoro čitav tok završio u cevi, čime bi se uništio živi svet i ugrozilo se vodosnabdevanje više od 15.000 ljudi. Iako su meštani Dadinaca, kao i inicijative Bitka za Vlasinu i Pravo na vodu ukazivali na brojna kršenja procedura u procesu izdavanja građevinske dozvole, to nije sprečilo investitora da pre njenog isteka pokuša da započne radove. Kada je izostala reakcija institucija, građani nisu imali drugu opciju nego da brane reku svojim telima. To se i desilo 14. decembra 2022. godine, kada su meštani sprečili mašine da započnu radove i otpočeli danonoćno dežuranje do poništenja dozvole, podsećaju iz ove inicijative.