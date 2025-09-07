Besplatan upis sutra u NB „Radoje Domanović“ u Leskovcu

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana pismenosti, Narodna biblioteka „Radoje Domanović“ u Leskovcu organizuje akciju besplatnog upisa.

U ponedeljak, 8. septembra 2025. godine, svi zainteresovani građani moći će da se besplatno upišu u Biblioteku ili da produže postojeću člansku kartu na period od tri meseca. Akcija će trajati od 7.00 do 19.00 časova, u prostorijama Biblioteke na adresi Bulevar oslobođenja 61, Leskovac.

Cilj ove aktivnosti je podsticanje ljubavi prema knjizi i čitanju, kao i razvijanje svesti o značaju pismenosti u savremenom društvu, navode u ovoj ustanovi kulture.