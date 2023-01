Besplatni sadržaji za leskovačke osnovce i srednjoškolce tokom raspusta

Svim učenicima leskovačkih osnovnih i srednjih škola Grad Leskovac je omogućio besplatne sportsko-rekreativne i kulturne sadržaje u toku zimskog raspusta.

Učenicima će biti dostupni sledeći sadržaji:

Bazen – besplatan ulaz na bazen uz đačku knjižicu u terminima (10- 14h, 16-20h) u periodu od 9. do 22. januara

Narodna biblioteka – besplatna članarina za sve učenike osnovnih i srednjih škola u periodu od 9. do 22. januara.

Centar za stručno usavršavanje u obrazovanju – Zimska škola – od 10. januara, radnim danima u 12 časova radionice iz oblasti astronomije, geologije, fizike, elektronike, kao i radionica „3D crtanje“ i Dan društvenih igara.

Prijavljivanje na telefon 016/214555, csuleskovac@gmail.com

Narodno pozorište Leskovac – besplatna pozorišna predstava „Razmaženi princ“, u nedelju 15. januara i „Mališa u zemlji knjiga“ u nedelju, 22. januara. Rezervacija karata unapred zbog ograničenog broja mesta, uz đačku knjižicu

Muzej – Raspust u muzeju

Gradska kuća i Dečji muzejon, Učitelja Josifa 10 svakog dana od 10. do 13.01.2023. od 10 do 14 č. – Porodični program Gradska kuća, namenjen deci uzrasta 5-11 godina u pratnji roditelja ili drugih članova porodice

Četvrtak, 12.01.2023. od 13 časova

Muzejska radionica „Muzejonski igranjac“, namenjena deci uzrasta 5-11 godina

Centralna zgrada muzeja, Stojana Ljubića 2 svakog dana od 16. do 20.01. od 12 do 14 č. – Porodični program Vremeplov Leskovačkog kraja, namenjen deci uzrasta 5-11 godina u pratnji roditelja ili drugih članova porodice

Utorak, 17.01. od 11 časova

Muzejska radionica „Treba biti brz i jak, put viteza nije lak“, namenjena deci uzrasta 5-11 godina

Broj mesta je ograničen i prijave su obavezne. Kontakt za prijave i informacijetel: 060 757 2227 Aleksandra.

Tokom zimskog raspusta, u Centralnoj zgradi muzeja, Gradskoj kući i Dečjem muzejonu besplatan je ulaz za decu predškolskog i školskog uzrasta.

Leskovački kulturni centar – Radionice su namenjene deci od 9 do 15 godina i održaće se u periodu od 9. do 13. januara, od 13.00 časova, u Leskovačkom kulturnom centru (Digitalni kulturni centar).

Radionice su:

Ponedeljak, 9. januar

13.00 – VR šetnja kroz muzej: Uživajte u virtuelnoj šetnji kroz neki od najpoznatijih muzeja u svetu i saznajte više o istoriji i umetnosti.

Sreda, 11. januar

13.00 – VR likovna radionica: Koristite različite alate za crtanje i dizajniranje u virtuelnom okruženju i stvorite svoje virtuelne svetleće slike.

Petak, 13. januar

11.00 – VR igra slaganja: Istražite virtuelne svetove i rešavajte zagonetke u ovoj zabavnoj igri.

Za sve radionice možete se prijavite putem mejla: dragana.nikolic@lkc.org.rs ili na telefon: 0648064952 ( ime, prezime, uzrast i naziv radionice)

Dom kulture u Grdelici – svakog dana od 9. januara u periodu od 10 – 12 časova, radionice glume, likovne radionice i literarne radionice.

Dom kulture u Pečenjevcu tokom zimskog raspusta organizuje besplatne radionice za decu školskog uzrasta u trajanju od dve nedelje:

Ponedeljak 09.01.2023 16:00 Radionica plesa

Utorak 10.01.2023 12:00 Sportska radionica

Sreda 11.012023 16:00 Muzička radionica

Četvrtak 12.01.2023 13:00 Likovna radionica

Petak 13.01.2023 12:00 Kviz iz opšte kulture

Subota 14.01.2023 12:00 Sportska radionica

Ponedeljak 16.01.2023 16:00 Radionica folklora

Utorak 17.01.2023 12:00 Muzička radionica

Sreda 18.01.2023 16:00 Radionica ples

Četvrtak 19.01.2023 12:00 Kviz iz opšte kulture

Petak 20.01.2023 12:00 Likovna radionica

Radionice će voditi profesori iz svake oblasti i urednici programa iz Doma kulture u Pečenjevcu. Svi zainteresovani za učešće na ovim radionicama mogu da se prijave u prostorijama Doma kulture Pečenjevce, na telefon 016/3491-003 ili da dođu na sam dan održavanja radionica.

Dom kulture u Vučju – utorkom i četvrtkom u periodu od 9 – 22. januara od 18 sati radionica folklora

Dom kulture u Brestovcu – ponedeljkom i sredom od 17.45 folklor, u četvrtak, 12. januara od 12 časova radionica maketarstva, u utorak 17. januara turnir u stonom tenisu, u petak, 20. januara od 12 sati radionica starih zanata.

Dom Kulture Roma – u četvrtak, 12. januara u 12 časova likovna radionica i u četvrtak, 19. januara u 12 časova kreativna radionica.

Detaljni sadržaji programa će biti dostupni na sajtovima navedenih ustanova.

Svi sadržaji su besplatni uz priloženu đačku knjižicu.