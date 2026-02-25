Besplatno odnošenja otpada iz domaćinstava na poziv u Vlasotincu

JKP Komunalac Vlasotince počelo je, prošlog meseca, akciju besplatnog odnošenja otpada iz domaćinstava, na poziv. Tu je, pre svega reč o kabastom otpadu (stari nameštaj, uređaji i stara stolarija), zatim tekstilu, otpadnim gumama, plastici, metalnom i staklenom ambalažnom otpadu. Građani mogu putem broja telefona 016/875-141 da prijave da imaju ovu vrstu otpada za iznošenje, nakon čega će radnici Komunalca doći da ga pokupe.



-Ono što je važno za građane – ova usluga je besplatna, a doprinosi očuvanju životne sredine i smanjenju broja divljih deponija. Svedoci smo da stari kreveti, dušeci, stolarija često završe pored kontejnera, a naši kamioni za pražnjenje kontejnera nisu predviđeni za ovu vrstu otpada. Zato mi idemo na adrese korisnika koji nas pozovu i ispred njihovih kuća besplatno prikupljamo pomenuti otpad – kaže direktor JKP Komunalac Vlasotince Zoran Jović.



Svako ko na ovaj način doprinese uklanjanju navedenog otpada iz svog domaćinstva dobija i simbolični poklon – ceger sa znakom kampanje „Čisto danas, bolje sutra – za lepše Vlasotince“.

Ova akcija deo je šire saradnje „Komunalca“ sa Regionalnom deponijom Pirot, uz podršku opštine Vlasotince, u okviru koje su potpisana četiri ugovora, među kojima i ovaj o besplatnom odlaganju određenih vrsta otpada.