Bespovratna sredstva dobilo 46 preduzetnica, devet sa područja Jablaničkog okruga

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je danas u Beogradu ženama preduzetnicama rešenja o dodeli bespovratnih sredstava u okviru programu podrške za razvoj ženskog preduzetništva na selu u 2025. godini. Rešenja o dodeli sredstava dobilo je 46 preduzetnica, među kojima devet sa područja Jablaničkog okruga.

Sredstva su dobile: Marina Cakić iz Jašunje, Maja Ranđelović iz Gložana, Milena Kocić iz Bobišta, Ivana Simonović iz Brestovca, Zorica Đorđević iz Gornjeg Sinkovca, Zorica Mitrović iz sela Stajkovce. Rešenja su uručena i Silvani Jovanović iz Donjeg Trnjana, Jeleni Miletić iz mesta Gazdare, Suzani Mihajlović iz mesta Donja Lokošnica.