Bespovratna sredstva za kuće na selu dobilo 4000 porodica

Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić danas je u Palati Srbija svečano potpisao 4000. ugovor o dodeli bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom.

Foto:Tanjug

Ugovor je, u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, potpisan sa porodicom Čutić iz Žitišta, koja je dobila sredstva za kuću od 146 kvadrata na 10 ari zemljišta, u vrednosti od 1,19 miliona dinara u selu Čestereg u toj opštini.

Foto: Tanjug

Vučić je istakao da je za Srbiju spasonosno da sačuva što više sela i da se vrati tradicionalnim vrednostima, jer ćemo, kako je rekao, samo tako moći da sačuvamo demografski potencijal zemlje.

-U kućama imamo značajno više dece nego u soliterima, slučajnost ili ne, ali baš je tako, a izuzeci samo potvrđuju pravila. Kada bismo više porodica mogli da naselimo u kuće da imaju svoje imanje imali bismo više i dece- istakao je Vučić u obraćanju.

Krkobabić je naveo da za program dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Srbije vlada veliko interesovanje mladih i da dnevno stiže 10 do 13 zahteva. On je rekao da će se ovaj program nastaviti i naglasio da Srbija može opstati i da će opstati jedino ako opstanu i žive njena sela.