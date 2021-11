Iz leskovačke Toplane obaveštavaju korisnike usluge grejanja da je došlo do curenja na toplovodu, na mreži u sistemu daljinskog grejanja i da će korisnici koji se greju iz sistema Crvena Zvezda, na potezu počev od Madere do gradske biblioteke, danas biti bez grejanja počev od 10 sati pa sve do otklanjanja kvara.



Servisna služba je na terenu i kvar će biti otklonjen u najkraćem mogućem roku