Bez poskupljenja brašna, ulja, svinjskog mesa i šećera u narednih 60 dana

Vlada Republike Srbije donela je na današnjoj sednici odluku da ograniči visinu cena osnovnih životnih namirnica: šećer kristal, brašno tip T-400, jestivo suncokretovo ulje, svinjsko meso – but i UHT mleko sa 2,8 procenata mlečne masti, tako da one ne prelaze nivo cena na dan 15. novembar tekuće godine godine, i to u narednih 60 dana.

Ograničenje cena neće se odnositi na snižene cene ukoliko su bile na snazi pomenutog datuma, već na redovne, odnosno cene pre sniženja.

Odlukom, koja će biti primenjivana u trajanju od 60 dana, predviđeno je da proizvođači ove proizvode ne smeju isporučivati u količinama manjim od prosečnih u poslednjih 12 meseci, a za kršenje navedenih odredaba predviđene su i novčane kazne u iznosu od 100 000 do 2 miliona dinara, kao i zabrana vršenja delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Imajući u vidu drastično poskupljenje na berzama električne energije u poslednjih nekoliko meseci, Vlada Srbije donela je Zaključak o ceni električne energije za rezervno snabdevanje električnom energijom krajnjih kupaca koji nemaju pravo na garantovano snabdevanje nakon 1. decembra 2021.

Ovim dokumentom omugućava se svim kupcima, kojima ističe ugovor 30. novembra, produženje važenja tog ugovora do 31. decembra 2021. godine.

Za grupu kupaca koja je sa “Elektroprivredom Srbije“ zaključila ugovore o snabdevanju električnom energijom koji stupaju na snagu 1. decembra 2021., odloženom primenom omogućava se isti tretman kao i kupcima koji su obuhvaćeni prethodnom odlukom, i uz njihovu saglasnost primena će se odložiti za 1. januar 2022.