Bez saobraćajnih nezgoda prethodnog dana na području PU Leskovac

Tokom prethodnog dana na putevima na području Policijske uprave Leskovac nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Imajući u vidu da se narednih dana očekuju povoljni vremenski uslovi, potrebno je da vozači pokažu dodatnu pažnju i obzir, pre svega u naselju, u okolini škola i na mestima povećanog učešća pešaka i biciklista, navodi se u saopštenju za javnost Policijske uprave u Leskovac.

Od početka godine u saobraćajnim nezgodama na putevima u Republici Srbiji poginula su 4 vozača bicikla i 15 pešaka što predstavlja ozbiljno upozorenje na bezbednost najranjivijih kategorija učesnika u saobraćaju.

Posebno zabrinjava podatak da su pre samo dva dana, u istom danu u saobraćajnim nezgodama stradali jedan pešak i jedan biciklista. Apelujemo na vozače da prilagode brzinu kretanja, povećaju oprez.

Takođe, apelujemo i na pešake da kolovoz prelaze isključivo nakon što se uvere da to mogu uraditi na bezbedan način. Dok na bicikliste apelujemo da koriste zaštitnu opremu i budu vidljivi naročito noću i u uslovima smanjene vidljivosti.

Iz Policijske uprave Leskovac želimo svima bezbedno učešće u saobraćaju, dodaje se u saopštenju.