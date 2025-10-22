Bez struje delovi Vlasotinca 23. oktobra

Elektrodistribucije u Vlasotincu obavljaće radove na redovnom održavanju trafostanice Nevit 35/10kV, zbog čega će u četvrtak 23.oktobra od 9 do 14 časova bez električne energije biti korisnici u pravcima Rosulja, Karađorđeva, Nevit, Kosovska, Jastrebac, Svođe i Fabrika Vode.

Elektrodistribucija moli korisnike da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni, kažu u EDB-u.