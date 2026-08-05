Bez struje korisnici u 3 naselja zbog kvara na dalekovodu u Donjem Stopanju, normalizacija do 12:00

Korisnici u Vinarcu, Donjem Stopanju i Gornjem Stopanju sinoć posle 23:00 ostali su bez električne energije. U EDS-u kažu da je uzrok kvar na dalekovodu i da se normalizacija snabdevanja očekuje do podneva. Saopštenje vam prenosimo u celosti.

„Dana 04.08.2026. godine u 23.25 časova došlo je do ispada dalekovoda 10 kV „Gornje Stopanje“ iz trafostanice TS 35/10 kV „Turekovac“, usled reagovanja kratkospojne zaštite. Bez električne energije ostali su korisnici u mestima Gornje Stopanje, Donje Stopanje i Vinarce. Ekipa poslovnice ED U Turekovcu odmah je reagovala i detaljnim pregledom dalekovoda tokom noći lokalizovala kvar na kablovskoj završnici kod plantaže u Donjem Stopanju.

U toku je izvođenje radova na otklanjanju kvara. Normalizacija snabdevanja električnom energijom se očekuje oko 12 časova.“