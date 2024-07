Bez struje korisnici u više od 20 leskovačkih ulica i jednom naseljenom mestu

Zbog radova na redovnim godišnjim revizijama trafostanica, u četvrtak 25. jula privremeno će bez struje biti korisnici u više od 20 leskovačkih ulica, kao i jednog naseljenog mesta, saopštavaju iz Elektrodistribucije Leskovac.

U četvrtak 25. jula, u periodu od 08:00 do 13:00 časova, bez električne energije biće korisnici na sledećim lokacijama: Deligradska od br. 1 do br. 5, Dr Jovana Kašikovića bojevi. 7 i 9, Ivana Kosančića 5, 9 i 11, Jug Bogdanova broj 1, Kosovska, Leskovačkog odreda, Maksima Kovačevića, Mlinska od broja 1 do broja 25, Pana Đukića od broja 9 do broja 54, Svetoilijska od 29 do 71, Vlade Đorđevića od broja 6 do 19, Stojana Ljubića brojevi 2, 4 i 6, Babičkog odreda 2, 4, 6, 52 i 89, Vojvode Mišića brojevi 14 i 26, Vlade Jovanovića, Radeta Metalca od 1 do 42, Pariske komune, Stepe Stepanovića od broja 21 do broja 71 i Veselina Masleše br. 61.

Takođe u četvrtak, zbog radova na izmeštanju mernih mesta i rekonstrukciji mreže, u periodu od 08:00 do 14:30 časova, bez električne energije biće korisnici u Gornjem Krajincu prema Mrštanu, a od 09:00 do 14:00 časova struju neće imati korisnici Fruškogorskaoj i Hisarskoj ulici u Leskovcu.

-Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd kontinuirano radi na unapređenju pouzdanosti i stabilnosti snabdevanja električnom energijom. Najveći deo radova je organizovan bez isključenja krajnjih kupaca. Neke aktivnosti nije moguće sprovesti bez obustave napajanja, zbog obezbeđenja bezbednih uslova za rad naših zaposlenih. Korisnike molimo za razumevanje.

Tokom trajanja radova molimo korisnike da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni- ističe se u saopštenju.