Bez struje pojedine ulice i mesta u bojničkoj opštini

Ogranak Elektrodistribucija Leskovac izvodiće radove na rekonstrukciji TS 35/10 kV „Bojnik 2“ radi unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom. Zbog toga će u sredu, 24.09.2025. u periodu od 08:00 do 17:00 časova bez električne energije biti korisnici na sledećim lokacijama:



· Lapotince, Đinđuša, Zeletovo, Plavce, Kacabać, Stubla, Kosančić, Donje i Gornje Brijanje, Obilić, Ćukovac, Zorovac, Granica, Crkvica, Donje i Gornje Konjuvce, Gornji Brestovac i Dubrava i



· ulice u Bojniku: Svetog Save, Nikolaja Dinića i deo Zele Veljkovića.