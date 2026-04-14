Bez struje u četvrtak sedam mesta u opštini Vlasotince

U četvrtak 16. aprila Ogranak Elektrodistribucija Leskovac, Poslovnica Ogranka Vlasotince, obavljaće radove na redovnom održavanju trafostanice TS 35/10kV Vlasotince 1.



Zbog toga će, u periodu od 9 do 12 časova, bez električne energije će biti korisnici u Šišavi, Donjoj Lomnici, Gornjoj Lomnici, Sredoru, Gunjetini, Lipovici i Crnoj Bari.

Tokom trajanja radova molimo korisnike da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom, stoji u saopštenju Elektrodistribucije.

U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni.