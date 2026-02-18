Bez struje u petak nekoliko lokacija u Leskovcu, Bratmilovcu i Predejanu

U petak, 19. februara bez struje će biti korisnici na više lokacija u Leskovcu, Bratmilovcu i Predejanu, saopštavaju iz Ogranka Elektrodistribucije. periodu od 09:00 do 11:00 časova bez električne energije biće korisnici u delu Bratmilovca.

Takođe sutra, u periodu od 09:00 do 14:00 časova bez električne energije struju neće imati korisnici u Predejanu na sledećoj lokaciji: mahala Aište pored auto-puta.

U periodu od 10:00 do 12:00 časova bez električne energije biće i korisnici u Leskovcu na sledećim lokacijama: Dositeja Obradovića od br.1 do br. 29 (neparna strana), Koste Stamenkovića br. 9 i br. 22, Goce Delčeva od br. 1 do br. 18, Moše Pijade br. 7 i br. 9 i Učitelja Josifa br. 4, 5 i 6.

Tokom trajanja radova molimo korisnike da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni, navodi se u saopštenju.