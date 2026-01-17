Bez struje u ponedeljak nekoliko lokacija u Leskovcu

U ponedeljak, 19. januara bez struje će biti korisnici na više lokacija u Leskovcu, saopštavaju iz Ogranka Elektrodistribucije.

U periodu od 09:00 do 15:00 časova bez električne energije biće korisnici u Leskovcu na sledećim lokacijama: Mlinska od br. 37 do br. 132, Partizanska od br. 8 do br. 41, Branka Radičevića, Jovana Cvijića br. 39, Nikole Skobaljića od br. 45 do br. 82 i Žike Ilića Žutog od br. 5 do br. 42.

Takođe u ponedeljak, u periodu od 09:00 do 12:00 časova, struju neće imati korisnici na adresi Moše Pijade br. 7 i br. 9.

Kako saopštavaju iz leskovačke Elektrodistribucije, razlog su radovi na rekonstrukciji mreže i sistematskoj zameni brojila.