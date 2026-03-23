Bez svesti i odgovornosti: Deponija u Vinarcu ponovo formirana

Nakon vikend akcije nadležnih službi na uklanjanju velike divlje deponije u Vinarcu, u blizini mosta, već danas svedočimo istoj slici, gomile otpada ponovo su završile uz obalu i u samom koritu reke, saopštavaju iz lokalne samouprave. Saopštenje vam prenosimo u nastavku.

„Ovakvo neodgovorno ponašanje pojedinaca predstavlja direktno ugrožavanje životne sredine, zdravlja građana i kvaliteta vode.

Posebno zabrinjava činjenica da se otpad odlaže u vodotok, čime se dodatno narušava ekosistem i povećava rizik od zagađenja šireg područja.

U narednom periodu biće pojačan inspekcijski nadzor i kontrola na ovoj i sličnim lokacijama. Za sve koji budu zatečeni u nepropisnom odlaganju otpada uslediće visoke novčane kazne, u skladu sa zakonom.

Apelujemo na sve građane da pokažu odgovornost i otpad odlažu na za to predviđena mesta. Očuvanje prirode i zajedničkog prostora obaveza je svih nas.“