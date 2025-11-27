BFC sertifikat uručen gradonačelniku, Leskovac petostruki dobitnik

Na Međunarodnoj konferenciji „CORE DAYS 2025“ u prostoru Ložionice u Beogradu, gradonačelniku Leskovca Goranu Cvetanoviću svečano je uručen NALED-ov BFC sertifikat o povoljnom poslovnom okruženju u Jugoistočnoj Evropi, saopštavaju iz kabineta gradonačelnika.

Leskovac je jedini grad u Republici Srbiji kome je danas dodeljeno ovo priznanje.Takođe, BFC je dobilo još 15 lokalnih samouprava iz regiona koje su unapredile kvalitet lokalnih usluga.

U tekućoj godini, grad Leskovac je ispunio kriterijume Programa certifikacije gradova i opština sa povoljnim poslovnim okruženjem u Jugoistočnoj Evropi u skladu sa standardom BFC SEE sa ostvarenih 87,30 od maksimalnih 100 procentnih poena.

Naša lokalna samouprava je četvorostruki nosilac BFC sertifikata regionalnog karaktera, o povoljnom poslovnom ambijentu u Jugoistočnoj Evropi, koji nam je pripao 2014. 2016. 2020. i sada 2025. godine.

Činjenica da je gradu 2010. godine pripao BFC sertifikat nacionalnog karaktera čini da Leskovac bude petostruki nosilac ovog prestižnog priznanja.

Međunarodnu konferenciju „CORE DAYS 2025“ u organizaciji NALED-a, koja traje danas i sutra, zvanično je otvorila ministarka državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije, Snežana Paunović, a otvaranju su prisustvovali i ministar javne uprave Crne Gore Maraš Dukaj, ministarka uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Senka Jujić, ambasadorka Švedske u Srbiji i Crnoj Gori, Šarlot Semelin, kao i predsednik Upravnog odbora NALEDA-a Vladislav Cvetković.