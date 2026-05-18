BK „Mancha“ među najuspešnijima u Ligi jugoistočne Srbije, Viktorija Jović najbolja bokserka kola

U Sportsko-rekreativnom centru „Dubočica“ u Leskovcu juče je održano 6. kolo Lige jugoistočne Srbije u boksu, a predstavnici Bokserskog kluba „Manča“ još jednom su ostvarili odlične rezultate.

Posebno se izdvojila Viktorija Jović, koja je ponela titulu najbolje bokserke ovog kola Lige jugoistoka, uz osvojenu zlatnu medalju i pehar.

Boje leskovačkog kluba branili su i Anastasija Cakić, Dušan Stojković i Ognjen Lazić, koji su nakon dobrih nastupa stigli do srebrnih odličja.

Posle završnice sezone, BK „Manča“ nalazi se u vrhu tabele, iako je tokom godine veliki deo aktivnosti bio usmeren ka međunarodnim takmičenjima, na kojima su njihovi takmičari osvojili više od 30 medalja.

Ovi rezultati predstavljaju potvrdu predanog rada, talenta mladih sportista i kontinuiranog napretka boksa u Leskovcu.