Bogdan Ilić, jedan od uspešnih članova AK „Vlasotince

Članovi Atletskog kluba u Vlasotincu nastavljaju da nižu uspehe. Među njima je i Bogdan Ilić, koji je osvojio titulu državnog prvaka za starije pionire u disciplini „skok udalj“. Atletikom se bavi šest godina i ovaj sport je postao, kako kaže za portal Televizije Leskovac, važan deo njegovog života.

„Za to vreme učestvovao sam na brojnim takmičenjima, među kojima izdvajam Državno prvenstvo u Kraljevu i Republičko prvenstvo. Na državnom prvenstvu ostvario sam svoj najbolji rezultat od 6,18 metara u skoku udalj, dok sam na republičkom takmičenju skočio 5,94 metra. Na poslednjem takmičenju rezultat je bio nešto slabiji, jer sam se prethodno povredio na treningu. Ipak, polako se oporavljam i nastavljam da treniram sa još većom motivacijom.“

Članstvo u klubu za mladog Vlasotinčanina znači mnogo više od samih treninga.

„To je prilika da se družim sa vršnjacima, steknem nova prijateljstva i zajedno sa ekipom putuje na takmičenja. Na tim putovanjima upoznajemo nove gradove, stičemo iskustvo i stvaramo uspomene koje ćemo dugo pamtiti“, kaže Ilić.

POČECI

Interesovanje za ovaj sport počelo je sasvim slučajno. Još od malena je voleo trčanje, a baka je prva prepoznala želju za atletikom.

„Odvela me na prvi trening. Treneri su odmah prepoznali moj potencijal i od tada redovno treniram“.

Na pitanje da li seća prvog takmičenja, kaže sledeće.

„Naravno. Prvo takmičenje bilo je u Smederevu, gde sam se prvi put oprobao u skoku udalj. Bio sam uzbuđen, ali su utisci bili veoma lepi. Tada sam shvatio koliko volim takmičenja i koliko želim da napredujem“.

U razgovoru sa nama, opisao nam je kako izgleda njegov trening.

„Treniram gotovo svakog dana. Trening počinjem zagrevanjem i trčanjem, nakon čega radimo različite vežbe snage, koordinacije i tehnike. Najviše vremena posvećujem usavršavanju skoka udalj, jer svaki detalj može da donese bolji rezultat.“

Svojim najvećim uspehom smatra lični rekorod od 6,20 metara.

„Najponosniji sam na lični rekord od 6,20 metara. Svaka medalja mi mnogo znači, ali lični napredak i obaranje sopstvenih rekorda za mene predstavljaju najveću motivaciju.“

PODRŠKA PORODICE, TRENERA I DRUGARA

Na putu ka uspehu, najveću podršku dobija od porodice, trenera i drugara.

„Njihova podrška mi mnogo znači. Porodica je uvek uz mene i pruža mi vetar u leđa. Trener veruje u mene, motiviše me i pomaže mi da budem sve bolji, dok mi drugari svojim bodrenjem daju dodatnu snagu. Podrška trenera mi daje samopouzdanje. On je uz mene na svakom treningu i takmičenju, veruje u moje mogućnosti i podstiče me da dam svoj maksimum. Njegovi saveti mi mnogo pomažu da napredujem.“

Pored podrške, od izuzetnog značaja je i dobra organizacija, zahvaljujući kojoj postiže da ispuni sve obaveze.

„Trudim se da sve dobro organizujem. Posle škole završavam obaveze, a zatim odlazim na trening. Kada se dobro isplanira vreme, može da se postigne i u školi i u sportu. Imam i vreme za hobije.

Kada nisam na treningu, volim da provodim vreme sa društvom, vozim bicikl i odmaram se kako bih bio spreman za nove sportske izazove.“

U narednom periodu, nastaviće sa redovnim treninzima, kako bi postigao još bolje rezultate na nadmetanjima.

„Želim da ostvarujem sve bolje rezultate, obaram svoje rekorde i jednog dana izborim nastup na Olimpijskim igrama. Spreman sam da vredno radim kako bih ostvario svoje snove.“

Za sam kraj razgovora, Bogdan Ilić je poslao poruku vršnjacima.

„Preporučio bih svima da se oprobaju u atletici. To je sport koji razvija disciplinu, upornost i samopouzdanje, ali donosi i mnogo lepih druženja i putovanja. Uz trud, rad i veru u sebe, svaki cilj može da se ostvari.“