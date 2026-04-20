Brojne ulice i naseljena mesta u okolini Leskovca sutra privremeno bez struje

Zbog izvođenja radova na redovnoj godišnjoj reviziji trafo – stanica u Leskovcu i Turekovcu , sutra, 21. aprila, bez električne energije biće korisnici na više lokacija, saopštavaju iz Ogranka Elektrodistribucije Leskovac.

U periodu od 09:00 do 14:00 časova bez električne energije biće korisnici na sledećim lokacijama: Belanovce, Milanovo, Dušanovo, Podrimce, vikend naselje Pašina Česma, Petrovac, vikend naselje Petrovac, Karađorđevac, Gornje i Donje Stopanje, Vinarce, deo Čifluk Mire, Svirce, Vlase, Donje i Gornje Trnjane, Donje i Gornje Sinkovce, Kukulovce i Turekovac.

U vremenu od 10:00 do 15:00 časova bez električne energije biće i korisnici na sledećim lokacijama: Braće Đorđević, Dimitrija Tucovića od br. 53 do br. 120, Đuke Dinić br. 28, 35 i 37, Maksima Đurovića, Omladinskih brigada, Proleterska, Šumadijska, Tekstilna od br. 6 do br. 57 i br. 83, Vuka Karadžića od br. 5 do br. 15 , Bulevar Nikole Pašića od br. 32 do br. 46 (parna strana), Milana Toplice br. 38 i 40, Zele Veljković i Zlatiborska.

Tokom trajanja radova molimo korisnike da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni.