Brojne ulice u Leskovcu i okolna mesta bez struje sutra, 14. maja

Ogranak Elektrodistribucija Leskovac izvodiće radove na redovnoj godišnjoj reviziji TS 35/10 kV „Jug“. Zbog toga će u četvrtak, 14.05.2026.u periodu od 09:00 do 14:00 časova bez električne energije biti korisnici na sledećim lokacijama: Bratmilovce, Badince, Zloćudovo, Nomanica i deo Mrštana.

Ogranak Elektrodistribucija Leskovac izvodiće radove na redovnim godišnjim revizijima TS 10/0,4 kV u Leskovcu. Zbog toga će u četvrtak, 14.05.2026. u periodu od 08:00 do 15:00 časova bez električne energije biti korisnici u Leskovcu na sledećim lokacijama: Beogradska, Bože Cindre, 28. mart od br. 1 do br. 53, Bulevar Nikole Pašića od br. 1 do br. 44, Pariske komune br. 28, Rade Metalca br. 15 i od br. 31 do br. 50, Stepe Stepanovića od br. 35 do br. 113, Žikice Jovanovića Španca, Milana Toplice, Dimitrija Tucovića od br. 29 do br. 122, Dobrile Stambolić, Mišarska, Siniše Janjića, Save Kovačevića, Ivana Milutinovića br. 38 i 40, Nikole Tesle, Pupinova, Veselina Masleše od br. 33 do br. 42, Industrijska br. 13, Novice Ilića, Pere Kulića, Proleterska od br. 1 do br. 28, Tekstilna od br. 1 do br. 15, Vuka Karadžića od br. 1 do br. 8, Dušana Maksimovića, Đuke Dinić od br. 1 do br. 35, Prištinska i Užička.

Ogranak Elektrodistribucija Leskovac izvodiće radove na rekonstrukciji distributivne elektroenergetske mreže radi unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom. Zbog toga će u četvrtak, 14.05.2026. u periodu od 09:00 do 18:00 časova bez električne energije biti korisnici u delu Pečenjevca, od ulaza iz pravca Leskovca do mosta na Jablanici.

Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd kontinuirano radi na unapređenju pouzdanosti i stabilnosti snabdevanja električnom energijom. Najveći deo radova je organizovan bez isključenja krajnjih kupaca. Neke aktivnosti nije moguće sprovesti bez obustave napajanja, zbog obezbeđenja bezbednih uslova za rad naših zaposlenih. Korisnike molimo za razumevanje.

Tokom trajanja radova molimo korisnike da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni.

Korisnici i mediji sve informacije o planiranim isključenjima mogu dobiti preko besplatne aplikacije ED Srbije za mobilni telefon https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eds.edsrbije, koja se može preuzeti preko Google play prodavnice. Korisnici se preko aplikacije mogu prijaviti da svakodnevno dobijaju notifikacije o planiranim isključenjima za pojedinačne opštine po izboru. Informacije o planiranim isključenjima mogu se naći i na sajtu Elektrodistribucije Srbije www.elektrodistribucija.rs.